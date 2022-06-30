Украина разорвала дипотношения с Сирией. Вчера там признали независимость ДНР и ЛНР

"Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", — подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" решение Сирии о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса и заявило о разрыве дипломатических отношений с ближневосточным государством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что своим решением "сирийский режим пытается придать псевдосубъектность российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле". Украинская сторона также планирует ввести эмбарго в отношении Сирии и санкции против сирийских юридических и физических лиц.

Несмотря на разрыв дипломатический отношений, Украина намерена сохранить консульские связи (сейчас интересы украинцев в Сирии защищает дипмиссия в соседнем Ливане). МИД Украины в своем заявлении напомнил, что "в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа" посольство Украины в Дамаске закрыто с 2016 года, посольство Сирии в Киеве — с 2018-го.

О решении признать независимость ДНР и ЛНР сирийское новостное агентство SANA сообщило во вторник, 29 июня. Помимо ближневосточной страны, самопровозглашенные республики считают самостоятельными государствами Россия и частично признанные Абхазия и Южная Осетия.