Украина: серия взрывов в Бердянске и Мелитополе, в пригороде Днепра при взрыве пострадал ребенок

В Подгородненской общине Днепровского района прогремел взрыв,сообщил глава Днепропетровской областной госадминистрации Сергей Лысак, сообщает BBC Russian. Также вечером в субботу, 3 июня, в Мелитополе и Бердянске прозвучала серия взрывов.

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В Подгородненской общине Днепровского района поврежден двухэтажный жилой дом. По словам Лысака, под завалами есть люди.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе шестилетний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Из-за взрыва возникли два пожара, сейчас их тушат. Также повреждено спасательное подразделение.

Также вечером в субботу, 3 июня, в Мелитополе и Бердянске прозвучала серия взрывов, сообщил представитель оккупационных властей аннексированной Россией части Запорожской области Украины Владимир Рогов в своем телеграм-канале, пишет Русская служба BBC.

По его данным, в Мелитополе прозвучало около пяти взрывов, все они были слышны в районе северного выезда из города.

В Бердянске серия взрывов прозвучала примерно в 18:40 вечера по местному времени, сообщил Рогов. Точное время взрывов в Мелитополе он не назвал.

"По предварительной информации, сработала система ПВО — сбито 6 ракет. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы", — написал он про взрывы в Бердянске, а также выложил видео работы ПВО.