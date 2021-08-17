Украина собирается эвакуировать из Кабула 90 граждан
Foto: EPA/Scanpix/LETA

МИД Украины собирается эвакуировать из Афганистана около 90 "украинцев афганского происхождения" и членов их семей. Об этом спикер министерства иностранных дел Украины Олега Николенко написал в понедельник, 16 августа, в соцсети Facebook. По его словам, ведомство ныне составляет списки.

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В ночь на понедельник украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек — 8 граждан Украины и 71 гражданина других стран, в том числе Афганистана. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в аэропорту Кабула находится еще один украинский самолет, который не может вылететь оттуда из-за царящего на взлетной полосе хаоса. Возможно, этот борт используют для эвакуации оставшихся граждан Украины.

Между тем посольство России не эвакуируется, а посол Дмитрий Жирнов даже заявил, что ситуация с приходом "Талибана" только улучшилась. "Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", — сказал Жирнов радио "Эхо Москвы".

В настоящее время в аэропорту Кабула проводится эвакуация иностранных граждан и получивших такое право афганцев. Первый транспортный самолет бундесвера в ночь на вторник вылетел из Кабула в Ташкент.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан Талибан Украина
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