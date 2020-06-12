Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Украина стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО. Этот статус поможет ей усилить оперативную совместимость своих войск с силами альянса, но продвижения к членству в НАТО не означает.

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НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Это решение в пятницу, 12 июня, принял Североатлантический совет, сообщили в пресс-службе альянса. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО, а также демонстрирует продолжающуюся преданность альянса своим партнерам, несмотря на пандемию Covid-19", — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

NEW: The North Atlantic Council recognises #Ukraine 🇺🇦 as an Enhanced Opportunities Partner: https://t.co/sqvL1URuw7 "This decision recognises Ukraine’s strong contributions to #NATO missions & demonstrates the Alliance’s continued commitment to its partnerships." pic.twitter.com/UhuIewznyG — Oana Lungescu (@NATOpress) June 12, 2020

Программа расширенных возможностей является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами альянса. В пресс-службе напомнили, что Украина участвовала и продолжает участвовать в операциях НАТО, в частности в Афганистане и Косово, а также в учениях альянса. "Государства — члены НАТО высоко оценивают это участие, демонстрирующее преданность Украины евроатлантической безопасности", — отметили в организации.

В пресс-службе добавили, что статус EOP позволит Украине пользоваться специально разработанными возможностями для поддержания эффективности такого участия. "Это включает расширенный доступ к программам усиления оперативной совместимости и к учениям, а также более активный обмен информацией", — уточнили в НАТО.

В то же время в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что статус партнера расширенных возможностей не означает никаких шагов в направлении членства Украины в НАТО.