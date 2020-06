Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Украина стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО. Этот статус поможет ей усилить оперативную совместимость своих войск с силами альянса, но продвижения к членству в НАТО не означает.

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Это решение в пятницу, 12 июня, принял Североатлантический совет, сообщили в пресс-службе альянса. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО, а также демонстрирует продолжающуюся преданность альянса своим партнерам, несмотря на пандемию Covid-19", — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

NEW: The North Atlantic Council recognises #Ukraine 🇺🇦 as an Enhanced Opportunities Partner: https://t.co/sqvL1URuw7

"This decision recognises Ukraine’s strong contributions to #NATO missions & demonstrates the Alliance’s continued commitment to its partnerships." pic.twitter.com/UhuIewznyG