Украина в границах 1991 года, Россия без Путина, европейский путь. Навальный — об основных принципах своей программы

Соратники находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали его программу послевоенного развития России, которая состоит из 15 пунктов. "В преддверии годовщины полномасштабного и неспровоцированного вторжения российских войск в Украину я максимально кратко сформулировал политическую платформу свою и, надеюсь, еще очень многих нормальных людей", — заявил политик.

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Навальный считает реальными причинами "несправедливой агрессивной войны против Украины" политические и экономические проблемы внутри России, а также одержимость президента РФ Владимира Путина желанием удержать власть и вписать свое имя в историю.

"Убиты десятки тысяч невиновных украинцев, боль и страдания обрушены на миллионы. Совершены военные преступления. Разрушены города и инфраструктура Украины. Россия терпит военное поражение. […] Окончательное военное поражение можно отсрочить ценой жизни еще сотен тысяч мобилизованных, но в целом оно неизбежно", — пишет Навальный. Призывы Кремля к переговорам он считает "лживыми и лицемерными".

Комментируя вопрос о границах Украины, политик заявляет, что они "такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году": "Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос". Навальный призывает завершить войну и вывести войска с территории Украины, а также расследовать военные преступления "в сотрудничестве с международными институтами".

По мнению Навального, после этого Россия совместно с Украиной, Евросоюзом, Великобританией и США должна искать "приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине". В качестве одного из них оппозиционер называет направление части нефтегазовых доходов РФ в украинский бюджет (но для этого требуется смена власти в Кремле и отмена введенных из-за вторжения ограничений).

Обвинения в наличии у всех россиян "имперского сознания" Навальный назвал "ерундой". "В войне против Украины участвует Беларусь. У белорусов тоже имперское сознание? Нет, у них тоже диктатор у власти. В России, как и в любой стране с историческими предпосылками к этому, всегда будут люди с имперскими взглядами, но это далеко не большинство. Тут нет причин рыдать и причитать. Таких людей надо побеждать на выборах, как побеждают правых и левых радикалов в развитых странах", — объясняет политик.

Навальный считает необходимым демонтаж режима Путина и последующее установление парламентской республики, "основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости". За этим, уверен политик, последует налаживание отношений с другими странами, которое приведет к восстановлению экономики и, как следствие, ускоренному выплату компенсаций Украине.

"Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно", — пишет Навальный. При этом оппозиционер признает, что после войны российскому обществу достанется "клубок сложных и, на первый взгляд, почти нерешаемых проблем".

"Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно", — констатирует политик.

Ранее Навального неоднократно упрекали в противоречивой позиции по Крыму: в интервью 2014 года он заявил, что, хотя полуостров "захватили с вопиющим нарушением международных норм", фактически он является частью России. Впоследствии политик, например, предлагал провести "честный" референдум с участием международных наблюдателей.

Как самого Навального, так и его соратников регулярно обвиняют в отсутствии четкой политической программы — в последний раз Навальный представлял ее в 2017 году, когда собирался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.