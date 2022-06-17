С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для российских граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства, предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", — говорится в его заявлении.

Позже руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что решение было одобрено кабинетом министров.

"Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины. Также есть запрос общества и власти, это очень важно", — написал он в своем телеграм-канале.

Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать в Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

С 2014 года украинские политики периодически поднимали тему введения виз с Россией, в 2016 году соответствующий проект постановления был внесен в Верховную раду, но до голосования дело не дошло.

Оппоненты этой идеи указывали, что возможное введение виз для россиян приведет к введению виз для украинцев (в том числе украинских трудовых мигрантов) в России в ответ. Но с началом военного вторжения России в Украину этот аргумент потерял силу.

Электронная петиция "Создать визовый режим для граждан Российской Федерации" была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля этого года. Зеленский поддержал ее после того, как она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.