Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов
Foto: LETA

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство украинского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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