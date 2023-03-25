Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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На этой неделе американский телеканал CNN опубликовал прослушку телефонного разговора — российский военнослужащий рассказывал жене, как выстрелили из БМП по автомобилю с мирными украинцами. По версии украинских силовиков, это случилось в июне прошлого года в Харьковской области. Находившиеся в машине супруги чудом выжили и впоследствии стали героями документального фильма, а стрелявший по ним россиянин и его жена, бурно обсуждавшие нападение на гражданских, — героями текста Никиты Сологуба, который нашел их профили в соцсетях и попробовал расспросить о событиях того летнего дня под Изюмом. Предупреждаем: в публикации "Медиазоны" используется нецензурная лексика.

Летом 2021 года трое россиян отправились в кругосветное плавание на тримаране. К марту 2023-го они прошли более 13 тысяч морских миль, но попали в шторм в Тихом океане. Судно потерпело крушение, а экипаж был спасеном балкером Sounion — как потом выяснилось, под командованием капитана из Мариуполя. Руководитель кругосветки Станислав Березкин рассказал изданию "Сибирь.Реалии" о том, как проходила спасательная операция и как украинско-филиппинский экипаж и спасенные россияне после ее успешного завершения вместе отправились на сушу.

Одесситка Руслана Данилкина выросла в семье военных. Незадолго до российского вторжения она отпраздновала свое 18-летие, а после начала полномасштабной войны решила пойти в ВСУ добровольцем. Поначалу ее не хотели брать в армию, но девушка все-таки смогла устроиться на службу оператором-связистом. В феврале 2023-го Руслана и двое ее товарищей ехали на боевую задачу в Херсонской области и попали под обстрел. Девушка лишилась ноги — ее фотографии из больницы облетели весь мир. О жизни до и во время войны, а также планах на будущее Руслана рассказала Ксении Мироновой.

Проект "Служба поддержки" появился уже после начала полномасштабной войны, его редакция рассказывает об украинцах и россиянах, пострадавших от путинского режима, а команда волонтеров — отвечает на любые вопросы и помогает русскоязычным людям из разных стран пережить это сложное время. Материалы издания регулярно попадают в дайджест Delfi. На этой неделе основатели проекта сообщили, что у команды заканчиваются деньги на работу, и объявили о сборе пожертвований. Если вам (как и нам) нравится "Служба поддержки", их можно поддержать по ссылке.

"Медуза" и The Bell: Теперь всех можно грести под себя

Один из главных поставщиков оружия, которым армия РФ пользуется в Украине, — госкорпорация "Ростех". Ее руководство в последние месяцы воюет и на другом фронте — пытается ввести цензуру в анонимных Telegram-каналах, которые публикуют компромат на главу компании и близкого друга российского президента Сергея Чемезова. На несогласных уже завели уголовные дела, наиболее широкую известность получил арест администраторов канала, близкого к журналистке Ксении Собчак (та на время уезжала из страны, а потом публично извинялась перед главой "Ростеха"). Светлана Рейтер из "Медузы" и Ирина Панкратова из The Bell разобрались, как устроена кампания госкорпорации по переделу рынка Telegram-каналов и при чем здесь Тина Канделаки.

Неделю назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — их обвиняют в незаконном вывозе украинских детей в Россию. Официальный Киев утверждает, что речь идет как минимум о 16 тысячах несовершеннолетних, в реальности эта цифра может быть в разы больше. Виталий Киричевский выяснил, как работает система отправки украинских детей в РФ — для этого журналист поговорил с матерью, которая не могла вернуть свою дочь из лагеря почти четыре месяца, и украинскими волонтерами, которые помогают родителям и детям воссоединиться.

Бонус — что посмотреть: документальный фильм об украинских беженцах в Грузии

Уже больше года многие украинцы живут за пределами своей страны из-за начавшейся полномасштабной войны. Тысячи из них нашли приют в Грузии, где волонтеры предоставили целый дом беженцам, потратившим последние деньги на эвакуацию из зоны боевых действий и с оккупированных территорий. Эти люди стали соседями поневоле и живут вместе — кто-то всего несколько дней, а кто-то уже многие месяцы. Мария Кашлачева провела с обитателями этого тбилисского дома полгода и рассказывает об их быте, столкновении с войной и отношении к россиянам (их в Грузию за последний год тоже перебралось немало).