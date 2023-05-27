Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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С начала вторжения в российских тюрьмах и колониях оказались тысячи украинцев, живших на оккупированных территориях. Единственным поводом для лишения их свободы стала работа — кто-то был журналистом, кто-то чиновником, кто-то раньше служил в ВСУ или занимался волонтерством. За что этих людей задержали, как долго продержат и что грозит в противном случае — никто не знает, но некоторых все-таки почему-то решают отпустить. Лилия Яппарова поговорила с украинцами, прошедшими через незаконное лишение свободы, о том, как устроена эта система и как российские силовики издеваются там над людьми (например, с использованием песни "День Победы").

После начала полномасштабного вторжения в Украину во многих российских регионах учредили фонды помощи военным и добровольцам. Нередко в их создании прямо участвовали губернаторы, активно рекламировавшие сбор средств на нужды армии и обещавшие благодаря пожертвованиям обеспечить находящихся на фронте всем необходимым. Например, в Ленинградской области с августа так удалось собрать 56 млн рублей (660 тысяч евро) — что-то по личной просьбе регионального лидера пожертвовали бизнесмены, что-то удерживали из зарплат бюджетников, но при этом как минимум 20% пожертвований вообще пропали, а о расходовании остальных известно мало. Соня Савина выяснила, как устроен фонд "Ленинградский рубеж" и при чем здесь криминальный авторитет и друг Путина Илья Трабер.

Летом 2020 года белорусские спортсмены разделились на два лагеря — одни подписали открытое письмо в поддержку честных выборов, другие призвали "быть вне политики". Многие из первой группы впоследствии были исключены из сборных, лишены финансирования и даже провели время в тюрьме — а потом покинули страну, опасаясь ужесточения репрессий. В Европе атлеты (а среди них и перспективные юниоры, и чемпионы мира) пытались продолжить карьеру, но участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе затруднено бюрократическими препонами, а после февраля 2022-го — еще и ограничениями, введенными против обладателей паспортов России и Беларуси. Ирина Кравцова рассказывает, как выступившие против Лукашенко спортсмены теперь работают простыми тренерами, а поддержавшие белорусского диктатора несмотря на международные санкции готовятся к крупнейшим соревнованиям.

Герой материала Дмитрия Дурнева — родившийся в Сибири немец, который в десять лет вместе с бабушкой переехал в Германию по программе репатриации, а после окончания школы стал татуировщиком-самоучкой. Свой 25-й день рождения молодой человек встретил в Бахмуте, куда он отправился в качестве добровольца в составе одного из украинских подразделений. В самой горячей точке фронта немец провел два месяца, несмотря на участие в жестоких боях не получил "ни царапины", а потом отправился в отпуск — сводить татуировку с фразой "Умереть молодым". Об опыте участия в боях и планах на будущее юноша рассказал в интервью "Спектру".

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Евгений Савченко руководил Белгородской областью РФ двадцать семь лет, пока в 2020 году не перешел на работу в Совет Федерации. Весной прошлого года чиновник выпустил автобиографическую книгу, в которой рассказал, как в 2013-м познакомился с женщиной, якобы напрямую общающейся с богом по имени Моностон, и при этом не скрывал, что разделяет мировоззрение своей подруги. Местный митрополит после выхода книги обвинил экс-губернатора в покровительстве эзотерикам, якобы связанным с НАТО, а московские "эксперты" заявили, что придуманная оккультисткой религия будто бы была разработана западными спецслужбами. Дима Швец попробовал разобраться, как так получилось, что одним из граничащих с Украиной регионов семь лет руководил сторонник квазирелигиозного культа.