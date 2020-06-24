Украинская авиакомпания уволила менеджера после скандала с мертвыми щенками в Канаде

В аэропорту Торонто в украинском самолете обнаружили более 500 щенков породы французский бульдог. Почти 40 из них были мертвы, остальные страдали от обезвоживания.
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выразила сожаление в связи с гибелью щенков на ее рейсе и сообщила о начале собственного внутреннего расследования, в рамках которого был отстранен глава дирекции по грузовым перевозкам и логистике. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее сайте во вторник, 23 июня. Кроме того, МАУ с 19 июня ввела внутренний запрет на перевозку животных самолетами Boeing 767.
13 июня во время проверки самолета МАУ в аэропорту Торонто в нем были обнаружены более 500 щенков французских бульдогов, из которых 38 были мертвы. Выжившие щенки страдали, в том числе, от обезвоживания. Эта история стала известной благодаря посту в Facebook женщины, забиравшей с рейса МАУ кота и увидевшей страдающих и мертвых щенков. "Пожалуйста, не пользуйтесь услугами этой авиакомпании! COVID привел к тому, что много животных застряли за границей. Но это не способ их вернуть", — написала она.
В МАУ заявляют, что перевозили на рейсе 559 собак и 89 котов, так как рейс был эвакуационным, а на 272 мест приходилось только 92 пассажира. Журнал Der Spiegel пишет, что щенки перевозились для продажи жителям Канады, которые обычно и не подозревают, что их выращивают за рубежом. Правоохранительные органы Канады начали расследование.