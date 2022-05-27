Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Участники Собора Украинской православной церкви приняли заявление с осуждением войны, которую Россия ведет против Украины, выразили несогласие с позицией московского патриарха Кирилла и внесли изменения в свой устав, закрепляющие ее "полную самостоятельность и независимость".

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В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", — сказано в документе.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", — заявили участники Собора.

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BBC News Русская служба:

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