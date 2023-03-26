Украинские беженки в Европе все чаще подвергаются сексуальной эксплуатации
Foto: DELFI

Беженцы из Украины в европейских странах все чаще подвергаются сексуальной эксплуатации и насилию, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Thomson Reuters.

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По данным исследования, украинские беженцы становятся целью как для торговцев людьми, так и для производителей порнографии. В первую очередь речь идет о женщинах и детях.

Авторы исследования отмечают, что интерес к “украинской порнографии” значительно вырос с началом войны в Украине. Об этом свидетельствует в том числе и количество соответствующих запросов в интернет-поисковиках.

За последние шесть месяцев значительно выросло число порнографических роликов, в которых, как утверждается, сняты украинские беженки.

Thomson Reuters призывает власти европейских стран в срочном порядке принять меры для защиты украинских беженцев от сексуальной эксплуатации.

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BBC News Русская служба:

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