Украинские сайты перестали работать из-за мощной DDoS-атаки, Европа активирует международную киберкоманду

Сайты правительства, банков и структур безопасности Украины подверглись в среду новой масштабной кибератаке - не работают сайты ключевых ведомств. Эстония заявила, что активирует международную команду специалистов для противодействия российской киберугрозе.

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В результате кибератаки перестали работать сайты Верховной Рады, Кабмина, МИД и СБУ. Сайт министерства обороны, атакованный на прошлой неделе, пока работает.

"Сейчас происходит очередная масштабная DDoS атака", - сообщили Би-би-си в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации вреда от атаки, - написал в "Телеграме" министр цифровой информации Михаил Федоров. - Портал и мобильное приложение "Действие" успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно".

Кибервзвод быстрого реагирования

В ответ на кибератаки, в которых Украина, Британия и США обвиняют Кремль, была задействована команда быстрого реагирования из европейских экспертов (CRRT).

Команда CRRT состоит из 8-12 экспертов из Литвы, Хорватии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Они будут защищать украинские объекты от кибератак, работая как извне, так и внутри страны.

Представитель CRRT утром в среду заявил, что команда ожидает новых кибератак.

"Мы видим, что кибератаки - это важная часть российского гибридного арсенала", - сказал он.

Ранее Британия и США обвинили Россию в февральских атаках против украинских учреждений.

"По просьбе Украины мы активируем киберкоманду быстрого реагирования, которая поможет институтам Украины справиться с нарастающей киберугрозой, #StandWithUkraine", - написали сотрудники ведомства в "Твиттере".

Создание CRRT было инициативой Европейского союза с целью углубить сотрудничество между его странами.

Команда CRRT, по словам ее представителя, состоит из специалистах в разных сферах кибербезопасности, таких как нейтрализация последствий, анализ открытых источников, оценка уязвимости. Это позволяет ей работать с разными сценариями гибридной атаки.

Как сообщается, специалисты этой группы вооружены программами для обнаружения, распознания, и противодействия киберугрозам.

Многие страны обвиняют Россию, и в частности ее Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил в масштабных и зловредных кампаниях в киберпространстве.

Евросоюз и Украина связывают Россию с кибератаками 2015 и 2016 года, после которой в нескольких городах Украины отключилось электричество.

Москва отрицает, что с ней связаны какие-либо хакерские группировки.