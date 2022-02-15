Украинские сайты снова подверглись кибератакам
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Во вторник, 15 февраля, произошла кибератака на ряд украинских министерств и банков, сообщает агентство LETA со ссылкой на власти Украины.

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По меньшей мере 10 украинских сайтов, в том числе Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства культуры, а также двух крупнейших банков страны.

Клиенты крупнейших государственных банков Privatbank и Oschadbank сообщили о проблемах с совершением платежей в интернете и с помощью приложений.

"Деньги вкладчиков не находятся под угрозой", — говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора подтвердил то, что произошла кибератака. В учреждении указали, что за кибератакой стоит Россия.

"Возможно, что агрессор прибег к тактике мелкого хулиганства, поскольку его агрессивные планы в принципе не работают", — говорится в сообщении Госспецсвязи.

В середине января кибератакам подверглись 70 украинских государственных сайтов. Украина обвинила в них Россию.

США обвинили Москву в готовящемся вторжении в Украину, подчеркнув, что существуют серьезные опасения по поводу ситуации с кибербезопасностью.

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