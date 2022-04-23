Украинский генштаб: российские военные наступают по всей линии соприкосновения в Донбассе

Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 23 апреля сообщает, в частности, что российские военные наступают вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении.
"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск", — говорится в заявлении ведомства.
Коротко о других пунктах сводки:
- На Мариупольском направлении российская армия продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.
- Российские военные пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области, но несут значительные потери в технике.
- Российские части ведут наступательные и штурмовые действия к югу от города Изюм. Ранее Генштаб ВСУ указывал, что таким образом российская армия пытается окружить донбасскую группировку украинских войск.
- В районе Изюма действуют подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую украинские власти обвиняли в массовых убийствах в Буче, Ирпене и Гостомеле.
В условиях боевых действий невозможно оперативно проверить заявления воюющих сторон о событиях на фронте и потерях.