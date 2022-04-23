Украинский генштаб: российские военные наступают по всей линии соприкосновения в Донбассе

Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 23 апреля сообщает, в частности, что российские военные наступают вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск", — говорится в заявлении ведомства.

Коротко о других пунктах сводки:

На Мариупольском направлении российская армия продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

Российские военные пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области, но несут значительные потери в технике.

Российские части ведут наступательные и штурмовые действия к югу от города Изюм. Ранее Генштаб ВСУ указывал, что таким образом российская армия пытается окружить донбасскую группировку украинских войск.

В районе Изюма действуют подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую украинские власти обвиняли в массовых убийствах в Буче, Ирпене и Гостомеле.

В условиях боевых действий невозможно оперативно проверить заявления воюющих сторон о событиях на фронте и потерях.