"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации после российского ракетного удара
Foto: AP/Scanpix/LETA

Компания "Укрэнерго" заявила, что после российского ракетного удара, нанесенного утром 16 декабря, "произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергосистемы Украины". В случае столь значительной потери потребления электросистемы объявляется чрезвычайная ситуация, цитирует УНИАН заявление компании.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пояснил, что объявления чрезвычайной ситуации означает, что у "Укрэнерго" нет технической возможности обеспечить светом около 50% потребителей, в частности, и критическую инфраструктуру. "То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее", — сказал он, добавив, что следует ожидать новых аварийных отключений.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, пишет "Политика Страны", что в результате массированного ракетного удара 16 декабря были повреждены не менее девяти объектов генерации, а также электроподстанции, что, в частности, ограничило работу атомных станций.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 декабря, что после восьми серий массированных российских ударов в Украине повреждения получили все тепло- и гидроэлектростанции.

Российские войска уже более двух месяцев наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. С 20 октября "Укрэнерго" проводит стабилизационные отключения электричества, чтобы сбалансировать работу энергосистемы страны. Такие отключения проходят по графику и длятся по несколько часов. Помимо стабилизационных происходят и аварийные отключения — из-за повреждений электросетей в результате российских обстрелов.

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