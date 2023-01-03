Умер бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Во вторник вечером в Подмосковье у себя на даче умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом российским СМИ сообщили его родственники. Ему было 80 лет.

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Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, его семья была переселена в Казахстан в рамках советской депортации чеченцев и ингушей.

В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ, с 1978 года преподавал в Российском экономическом университете им. Плеханова.

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года Хасбулатов стал последним в российской истории председателем Верховного совета.

В 1991 году Хасбулатов выступил против августовского путча, выпустив осуждавшее ГКЧП воззвание "К гражданам России".

А в 1993 году он вместе с вице-президентом Руцким выступил против президента России Бориса Ельцина. Этот конфликт привел в итоге к конституционному кризису и столкновениям в Москве.

4 октября 1993 года после расстрела из танков Дома Советов Хасбулатов был задержан. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, но уже 25 февраля 1994 года Хасбулатов был освобожден из-под стражи по амнистии Государственной Думы.

С 1994 года Хасбулатов работал заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова.

В 2003 году Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться в президенты Чеченской Республики, но в итоге участия в выборах не принял. В 2021 году он поддержал переизбрание на новый срок главы Чечни Рамзана Кадырова.

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BBC News Русская служба:

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