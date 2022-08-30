Умер единственный президент СССР Михаил Горбачев

Скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

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Горбачеву был 91 год.

СМИ сообщают, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС.

11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года он занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР и тем самым совмещал высшие должности государства и партии.

15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.

Во время пребывания Горбачева у власти произошла "перестройка" — в 1987 году ее объявили новым государственным курсом. Она включала в себя реформы в политической и экономической структуре СССР. В результате них была внедрена гласность (политика открытой деятельности госучреждений и свободы информации), отменена цензура и улучшились отношения с Западом.

Горбачев пребывал у власти во время распада СССР. 25 декабря 1991 года он сложил свои полномочия в качестве президента СССР, а 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.