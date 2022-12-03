30 ноября скончался немецкий архитектор латышского происхождения Мейнхард фон Геркан, сообщает основанное им бюро gmp. Фон Геркан умер в Гамбурге в возрасте 87 лет.

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"На протяжении десятилетий Мейнхард фон Геркан с большим энтузиазмом и вдохновляющей энергией строил GMP, создавая вместе с нами выдающиеся здания в Германии и по всему миру", — отмечают в бюро, которое он создал.

Фон Геркан родился в 1935 году в Латвии, но вскоре семья переехала в Германию. В 1964 году он окончил Брауншвейгский технический университет, позже основал собственное архитектурное бюро. Руководил архитектурным бюро gmp, которое в настоящее время имеет восемь филиалов.

Мейнхард Фон Геркан также спроектировал несколько объектов в Латвии, в частности, особняки в Юрмале и здание банка Citadele в Риге.