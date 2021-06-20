Умер известный российский журналист Анатолий Лысенко
Foto: LETA

На 85-м году жизни скончался советский и российский теледеятель Анатолий Лысенко. "Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", — рассказали в пресс-службе Общественного телевидения России (ОТР).

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Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в украинской Виннице, затем семья переехала в Москву. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

В 1987 году Анатолий Лысенко руководил телепрограммой "Взгляд", а позже стал вдохновителем создания телеигры "Поле Чудес". С 1990 по 1996 год занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. В последние годы руководил телеканалом ОТР и преподавал в Высшей школе экономики.

Анатолий Лысенко — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Среди его наград — орден "Дружбы", орден "За заслуги перед отечеством", премия Союза журналистов России, премия ТЭФИ "За личный вклад в развитие телевидения".

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Gazeta.ru

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