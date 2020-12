Умер пилот Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер

Американский летчик-испытатель Чарльз Элвуд ("Чак") Йегер, впервые в истории преодолевший звуковой барьер, скончался в понедельник в возрасте 97 лет.

Он ненамного пережил 63-ю годовщину главного события в своей жизни.

14 октября 1947 года экспериментальный ракетный самолет Bell X-1, которым управлял 24-летний Йегер, был сброшен из бомболюка "летающей крепости" В-29 над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Йегер включил двигатель и разогнал машину до 1225 км/ч на высоте 13700 метров, на 33,4 км/ч превысив скорость звука в воздухе.

Он рисковал, поскольку на тот момент никто не был уверен, что аппарат не развалится от ударной волны при прохождении звукового барьера.

Самолет Йегера назывался "Шикарная Гленнис" в честь его первой жены.

Испытание было секретным, так что мир узнал о нем только в июне 1948 года.

Во время Второй мировой войны Йегер летал на истребителе "Мустанг" и сбил 11 самолетов люфтваффе, в том числе реактивный Me-262. Пять воздушных побед он одержал в один день 12 октября 1944 года.

После 1947 года он установил еще несколько рекордов скорости и высоты. Работал на американскую космическую программу.

В отряд астронавтов не попал исключительно из-за отсутствия высшего образования. В США это с самого начала было обязательным требованием.

Во время войны во Вьетнаме Йегер командовал авиакрылом (около 60 боевых машин).

Свой последний сверхзвуковой полет он совершил в 89 лет.

Йегер имел чин бригадного генерала, а по количеству наград превзошел всех американских летчиков. Его именем еще при жизни был назван аэропорт города Чарльстон в Западной Вирджинии.

О преодолении Йегером звукового барьера рассказывает фильм режиссера Филипа Кауфмана "Парни что надо" (The Right Stuff), созданный по книге писателя Тома Вулфа и получивший в 1984 году четыре "Оскара".

В России книга Вулфа The Right Stuff вышла под названием "Битва за космос".

Овдовев, Йегер женился второй раз в возрасте 80 лет.

Ветеран скончался вечером в понедельник, сообщила в "Твиттере" его супруга Виктория.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.