В возрасте 84 лет скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщает CNN.

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"Очень печальная новость о кончине бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт — первой женщины, высокопоставленноно дипломата США, которая будучи родом из Центральной Европы, прекрасно понимала Европу и была твердой сторонницей НАТО. Мои глубокие соболезнования родным и друзьям", — выразил в соцсетях соболезнование министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства Штатов при президенте Билле Клинтоне. Олбрайт — сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Свободно владела английским, русским, чешским и французским; читала по-польски и сербо-хорватским.