Уничтожение ГЭС: Украина созывает Совбез ООН

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН по уничтожению Каховской ГЭС российскими войсками. Об этом сообщает МИД во вторник, 6 июня.

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"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

Ведомство заявило также о необходимости вынести этот вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также "задействовать механизм гражданской защиты Европейского Союза".

Кроме того, Украина призвала страны G7 и ЕС "немедленно рассмотреть наложение на РФ новых далекопроницаемых санкций, в том числе на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль".

Напомним, сегодня ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате это сооружение было полностью уничтожено волнами Каховского водохранилища. В зоне затопления находятся 80 населенных пунктов. В регионе уже началась массовая эвакуация.