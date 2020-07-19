Университет в США отслеживал сигналы мобильных телефонов на военных объектах РФ

В рамках проекта отслеживались сигналы мобильных в Восточной Европе, пишет The Wall Street Journal. В России отслеживание велось, в частности, в районе полигона ВМФ под Северодвинском.

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Группа исследователей из Университета американского штата Миссисипи отслеживала сигналы сотовых телефонов на российских военных объектах, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы, полученные от властей штата. В статье, опубликованной на сайте издания 18 июля, говорится, что отслеживание велось в 2019 году в рамках проекта, финансируемого Пентагоном и охватывающего всю Восточную Европу.

Представитель подразделения Армии США Эрик Томпсон подтвердил WSJ, что Пентагон спонсирует этот проект. По его словам, полученные благодаря нему данные могут быть применены для обмена информацией между военнослужащими. В ходе проекта использовались данные о местонахождении из "открытых источников", в частности те, что фиксируют мобильные приложения в целях рекламы, указывает WSJ.

Слежка на полигоне в Неноксе в день после взрыва

В частности, в России объектом отслеживания стали мобильники людей, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе под Северодвинском, пишут журналисты. По их данным, там оно велось в августе 2019 года, на следующий день после того как на полигоне произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. После взрыва было зафиксировано краткосрочное повышение уровня радиации.

В рамках проекта отслеживались также сигналы мобильных в правительственных зданиях РФ, в том числе Кремле и иностранных посольствах в Москве, говорится далее в публикации.