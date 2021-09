Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк: есть погибшие, Байден обратился к нации

Тропический шторм "Ида", который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Президент Байден в обращении к нации сообщил об 11 подтвержденных погибших в этих штатах и шести погибших в Луизиане и Миссисипи.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 41 американца.

Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.

В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Байден обратился к нации

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации в четверг сказал, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе.

"Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать", — добавил он.

Байден пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование энергосистем и инфраструктуры.

По его словам, инвестиции сделают страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.

"Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", — заверил американский президент.

Что происходит в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима ЧС. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа знаменитого нью-йоркского метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Некоторые станции нью-йоркской подземки полностью затопило.

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ — CNN (@CNN) September 2, 2021

Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.

На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги.

Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.

Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.

Flash floods hit New York City as the remnants of Hurricane Ida battered the region with rain and subway stations were flooded. pic.twitter.com/lOnXGtsVJ1 — USA TODAY (@USATODAY) September 2, 2021

Луизиана и Миссисипи: 6 погибших, миллионы домов без электричества

Ураган "Ида", получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина — на его дом упало дерево. Президент Байден в своем обращении сообщил о шести погибших в штатах Луизиана и Миссисипи.

"Хотя катастрофическое наводнение было не таким серьезным, как во время урагана "Катрина" 16 лет назад, "Ида" была настолько мощной, что буквально заставила реку Миссисипи изменить направление", — сказал он.

В пятницу Байден отправится в Луизиану. На встрече с губернаторами Луизианы и Миссисипи в понедельник президент США пообещал принять масштабные федеральные меры, чтобы помочь штатам оправиться от урагана.

"Мы готовы оказать любую помощь, которая вам потребуется", — заверил Байден.

Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.

Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.