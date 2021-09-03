Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк: есть погибшие, Байден обратился к нации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Тропический шторм "Ида", который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Президент Байден в обращении к нации сообщил об 11 подтвержденных погибших в этих штатах и шести погибших в Луизиане и Миссисипи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 41 американца.

Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.

В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Байден обратился к нации

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации в четверг сказал, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе.

"Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать", — добавил он.

Байден пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование энергосистем и инфраструктуры.

По его словам, инвестиции сделают страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.

"Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", — заверил американский президент.

Что происходит в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима ЧС. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа знаменитого нью-йоркского метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована.

Некоторые станции нью-йоркской подземки полностью затопило.

Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.

На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги.

Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.

Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.

Луизиана и Миссисипи: 6 погибших, миллионы домов без электричества

Ураган "Ида", получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина — на его дом упало дерево. Президент Байден в своем обращении сообщил о шести погибших в штатах Луизиана и Миссисипи.

"Хотя катастрофическое наводнение было не таким серьезным, как во время урагана "Катрина" 16 лет назад, "Ида" была настолько мощной, что буквально заставила реку Миссисипи изменить направление", — сказал он.

В пятницу Байден отправится в Луизиану. На встрече с губернаторами Луизианы и Миссисипи в понедельник президент США пообещал принять масштабные федеральные меры, чтобы помочь штатам оправиться от урагана.

"Мы готовы оказать любую помощь, которая вам потребуется", — заверил Байден.

Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.

Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

2

Source

BBC News Русская служба

Tags

президент США CNN Нью-Джерси Джо Байден Джон Кеннеди Нью-Йорк США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая