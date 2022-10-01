Ураган "Иэн": десятки погибших и 40 млрд ущерба, часть США и Куба без света

27 человек стали жертвами урагана "Иэн", который на этой неделе причинил сильнейшие разрушения во Флориде, после чего обрушился на Южную и Северную Каролину и угрожает Джорджии.

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Хотя ураган ослаб и уже классифицируется как тропический циклон, это едва ли утешает жителей Южной Каролины, где в пятницу жители около полутора миллионов домов остались без электричества в результате ливневых дождей и сильнейших порывов ветра. В результате наводнения были затоплены части исторического города Чарльстон.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), "Иэн" сейчас находится в 70 км к север-востоку от Флоренции, штат Южная Каролина и хотя он продолжает слабеть, скорость ветра в нем по-прежнему достигает 90 км/ч.

"Угроза опасной штормовой погоды, паводков и ураганного ветра сохраняется", — говорится в заявлении NHC.

"Мы никогда не видели такого шторма"

Во Флориде, по которой ураган пронесся со среды на четверг, сейчас оценивают масштабы разрушений (ожидается, что сумма превысит 40 млрд долларов) и число погибших.

Пока известно о 27 жертвах урагана, но точное число еще предстоит подсчитать, поскольку "Иэн" пока не стих, а около 10 тыс. человек остаются неучтенными: они либо пропали без вести, либо укрываются от непогоды в местах, где нет связи и электричества.

"Дома старой постройки были ненадежными, их смывало в море, и если там кто-то решил укрыться, их шансы на выживание будут низкими", — отметил губернатор Флориды Рон Десантис.

Президент Джо Байден на брифинге в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что "Иэн" — возможно, самый смертоносный ураган в истории Флориды.

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Южной Каролине и других штатах, затронутых ураганом. Он также учредил специализированные фонды федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во Флориде от "Иэна" сильнее всего пострадал город Форт-Майерс, в котором ураган вышел на берег: улицы превратились в реки, а морская вода залила дома.

Тому Джонсону из Форт-Майерса "повезло" увидеть ураган из первого ряда — его квартира находится на втором этаже двухэтажного здания у гавани.

"Мы было очень страшно, так как я такого никогда не видел: это были просто самые ужасающие звуки, повсюду летали обломки, вылетали двери", — рассказал 54-летний мужчина агентству Франс пресс.

Его дом уцелел, но одной из его соседок, Джанель Тиль, не так повезло, и ей пришлось просить помощи соседей после того, как ее квартиру на первом этаже начало затапливать.

"Они забрали моих собак, а потом я выпрыгнула из окна и поплыла", — рассказывает 42-летняя женщина. Когда Тиль вернулась в свою квартиру после того, как шторм утих, она открыла дверь и ждала около пяти минут, пока из квартиры лилась вода.

"Я любила свой дом. Но самое главное, что я жива", — сказала она.

Спасательные вертолеты продолжают снимать людей с крыш домов — уже проведено 700 спасательных рейсов. Во Флориде без света остались около 2,3 млн домов, сейчас службы пытаются восстановить подачу электроэнергии, из федерального бюджета уже направлены деньги для восстановления затопленного штата.

"Я хочу, чтобы жители Флориды знали, что мы будем с ними вместе в это трудное время", — написал Джо Байден в "Твиттере".

"Мы вышли на улицу, потому что у нас уже несколько дней нет электричества и нам надоело"

Во Флориду "Иэн" прибыл из Кубы — по острову ураган прошелся еще во вторник, оставив без электричества 11 млн человек. И во многих районах света нет до сих пор.

В пятницу на Кубе начались массовые протесты: жители Гаваны и других городов вышли на улицы и начали бить в кастрюли и сковородки, требуя от правительства принять меры и восстановить энергоснабжение.

На Кубе и так многим людям элементарно не хватает еды. Ураган и его последствия для многих из тех, кто вышел на улицу, стал последний каплей.

"Вся моя еда пропала. Почему? Потому что у нас нет электричества", — говорит Хорхе Луис Крус из района Эль-Серро в Гаване, который присоединился к протестам.

Он рассказал журналистам Рейтер, что его семья была против того, чтобы он вышел на улицу из страха, что его посадят в тюрьму, но он готов к такому риску.

Чиновники ранее в четверг объявили о прогрессе в восстановлении электроэнергии в Гаване. Тем не менее, окраины города, а также обширные районы западной Кубы по-прежнему остаются без света.

"Это все ложь, они ничего не делают, света нет, и никто не объясняет нам почему", — говорит Тиара Родригес, которая тоже вышла на "кастрюльный" протест.

"Мне нечем кормить детей. Кто приготовит им еду? Никто", — возмущается женщина.