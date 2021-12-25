Urbi et orbi: Папа Римский Франциск в Рождественской речи призвал к диалогу
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В своем традиционном рождественском обращении Urbi et orbi ("Город и мир") в субботу Папа Римский Франциск призвал к диалогу как на личном, так и на политическом уровне во время усиливающейся изоляции из-за пандемии коронавируса.

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Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа сказал, что "во время этой пандемии (…) наша способность строить социальные отношения подвергается серьезным испытаниям".

"На международном уровне тоже есть риск избежать диалога, риск того, что этот сложный кризис приведет к использованию короткого пути, а не длинных путей диалога", — сказал Франциск.

"Однако только эти возможности для диалога могут привести к разрешению конфликтов, что станет благом для всех", — сказал Папа.

Он также отметил, что "мы продолжаем быть свидетелями конфликтов, кризисов и разногласий по всему миру. Кажется, что они никогда не закончатся, сейчас мы их почти не замечаем. Мы настолько к ним привыкли, что огромные трагедии остаются незамеченными".

Папа упомянул конфликты в Сирии, Ираке, Йемене и других странах мира.

Франциск также призвал "не допустить новых вспышек затяжного конфликта на Украине".

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