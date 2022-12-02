Урмас Рейнсалу: потолок цен на нефть из России в 60 евро за баррель недостаточен

Государства-члены Европейского союза достигли в пятницу договоренности и установили потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 евро, и, по словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, это шаг вперед, но далеко не достаточный.

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"Благодаря нашей политике мы смогли снизить потолок цен раньше, чем предложенный Еврокомиссией. Это сегодняшний результат, но еще многое предстоит сделать", — сказал Рейнсалу, передала BNS пресс-служба МИД. .

Эстония имеет четкую позицию, что предельную цену на российскую нефть необходимо постоянно снижать, чтобы максимально сократить потоки денег в Россию, которые используется для финансирования агрессии против Украины, подчеркнул министр.

"Наша цель — лишить Россию средств для финансирования ее агрессивной военной деятельности против Украинского государства, народа и независимости Украины. Установленный сегодня потолок цен также слишком высок и не в полной мере выполняет эту цель, но я надеюсь, что мы сможем снизить ее в ходе дальнейших обсуждений. Для нас важно, чтобы в сегодняшних решениях четко говорилось о возможности пересмотра потолка цен", — сказал Рейнсалу.

В соглашение был добавлен пункт о пересмотре, в соответствии с которым потолок цен на российскую нефть будет пересматриваться каждые два месяца для оценки правильности текущей предельной цены с учетом обстоятельств и, при необходимости, установления нового уровня.

"Одним из основных принципов сегодняшнего решения было то, что потолок цен на российские нефтепродукты должен быть как минимум на пять процентов ниже среднерыночной цены. Это уже означает финансовые потери для России, но этого недостаточно. Мы постоянно поддерживаем развитие новых санкций против России, чтобы остановить российскую военную машину, потолок цен на российскую нефть, начата работа над девятым пакетом санкций, прогресс в использовании замороженных российских активов для поддержки Украины и поддержка трибунала для уголовного преследования преступлений агрессия — это послание Евросоюза России о том, что расплата за совершенные преступления и нанесенный ущерб неотвратима и что решение о вторжении в другую страну не останется безнаказанным", — добавил министр иностранных дел.

Потолок цен на сырую нефть в России будет установлено с помощью запретов на транспортировку и обслуживание. В частности, с понедельника, 5 декабря, запрещается транспортировка в третьи страны российской нефти, закупленной по цене выше 60 долларов за баррель. Также не допускается оказание услуг, в том числе услуг по страхованию, судам, перевозящим более дорогую российскую нефть. Для компаний оставлены переходные периоды, чтобы доставить российскую нефть, купленную до 5 декабря, к месту назначения.

С 5 декабря также вступит в силу санкция Евросоюза, которая запрещает ввоз российской сырой нефти морем в Европу, устанавливая исключение только для нефти, импортируемой по трубопроводам. В случае установления потолка цен на нефть это является дополнительной мерой к данной санкции, а не ее заменой.