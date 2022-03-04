Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов к новым санкциям против России, если война не закончится

Европейский союз готов вводить новые санкции против России, если Владимир Путин не остановит войну в Украине, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AFP.

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"Чтобы было предельно ясным, мы готовы ввести дополнительные санкции, если Путин не прекратит развязанную им войну и не обратит процесс вспять", — заявила глава Еврокомиссии совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Завершение войны в Украине может наступить нескоро, предупредил Блинкен, подчеркнув, что союзники США и Европы должны продолжать оказывать давление до окончания войны.

"К сожалению, трагично и ужасно — это может закончиться не так скоро", — сказал он.

"Нам надо удерживать это [давление], пока война не закончится", — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с 3 по 8 марта посетит Бельгию, Польшу, страны Балтии и Молдову.