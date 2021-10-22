Урсула фон дер Ляйен отказалась финансировать "колючую проволоку и стены" на внешних границах ЕС
Foto: AP/Scanpix/LETA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен сообщила, что несмотря на требования ряда стран-участниц, Брюссель не выделит средства на строительство забора на границе ЕС для остановки потока нелегальной иммиграции.

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По словам самой фон дер Лейена, она заявила на саммите лидеров стран-участниц ЕС, что, согласно давней позиции Брюсселя, "финансирования на строительство колючей проволоки и стен — не будет".

Ряд стран ЕС, которые пытаются предотвратить постоянные попытки нелегальных иммигрантов пересечь их границы, усилили давление на Брюссель, чтобы получить финансовую поддержку для возведения забора на их границах.

Наиболее активными лоббистами являются Польша и Литва, которые в последнее время подвергаются усилению давления со стороны нелегальных иммигрантов, организованного соседней Беларусью.

ЕС обвиняет Минск в транспортировке граждан Ближнего Востока и Африки в Беларусь и их перенаправлении к литовской, польской и латвийской границам, принуждению этих людей к незаконному пересечению границ. Таким образом Беларусь отвечает странам ЕС на санкции, которые были введены против Минска после прошлогодних президентских выборов и последовавших за ними акций протеста.

"Мы рассматриваем действия белорусского правительства как гибридную атаку", — неоднократно заявляла фон дер Лейена.

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LETA

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LETA
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