USAID: Военные расходы Украины достигают 5-6 миллиардов долларов ежемесячно

Власти Украины вынуждены тратить ежемесячно до 5-6 миллиардов долларов, чтобы "менеджировать эту войну", заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во вторник, 21 июня, в ходе публичного ток-шоу "Путь вперед" (The Way Forward), где она отвечала на вопросы президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Пауэр, это "ошеломительные" затраты, и даже тех 7,5 млрд долларов, которые администрация США готовится выделить в качестве помощи Украине, не хватит, чтобы покрыть вызванные войной расходы. "Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", — подчеркнула руководительница USAID.

"Путин превращает голод в оружие"

Говоря о проблемах, связанных с долгосрочными последствиями войны России против Украины, Малпасс и Пауэр обсудили угрозы для глобальной продовольственной безопасности. По словам Пауэр, Путин "превращает в оружие продовольствие и гуманитарную помощь, используя их как инструмент войны в Украине, превращает в оружие глобальный голод и использует дезинформацию, пытаясь убедить развивающиеся страны, что причиной их проблем с продуктами питания являются санкции (западных стран против РФ. — Ред.)", а не действия самой России, включающие блокаду украинского продуктового экспорта.

Как Германия поддерживает Украину

Ранее в тот же день власти Германии впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечень военной помощи Украине входят поставки со складов бундесвера и немецких оружейников, финансируемые в рамках инициативы правительства ФРГ по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative). Ранее объем средств, выделенных на эту инициативу на 2022 год, был увеличен до 2 млрд евро. Дополнительные средства предназначены в первую очередь для Украины.

Ущерб для экономики Украины

В апреле Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины на 45,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара США в день), грозит резко возрасти — с 1,8 до 19,8 процента, предупредил Всемирный банк.