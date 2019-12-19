Узбекистан назван страной года

Британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной года. На это звание претендовали также Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. Узбекистан обошел конкурентов во многом за счет реформ, проведенных президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает РБК.

Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist. По мнению редакции, в 2019 году положение дел в этой стране стало "заметно менее деспотичным".

Позитивные изменения, по мнению журнала, начались с приходом Шавката Мирзиеева на пост президента в 2016 году. В 2018-м он инициировал реформы, "которые ускорились за последний год" и привели к улучшению положения в стране.

"Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", — говорится в материале.

Авторы отмечают, что режим прежнего президента, Ислама Каримова, заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба.

В 2016 году, после смерти Каримова, к власти пришел Мирзиеев. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов и приняло решение закрыть одну из самых суровых тюрем — "Жаслык".

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году "ни одна другая страна не продвинулась так далеко".

В борьбе за звание страны года Узбекистан обошел Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан. Новая Зеландия была отмечена журналом за действия правительства после нападений на мечети в городе Крайстчерч, Северная Македония — за уступки Греции и смену своего названия, а Судан — за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбирал между Арменией, Малайзией и Эфиопией. В итоге звание страны года получила Армения, которая, по мнению журнала, показала, что "имеет шансы на демократию и обновление".