"Узлов учета нигде нет". Из нефтепровода в Коми вытекло сто тонн топлива

Утечка на нефтепроводе в республике Коми оказалась намного существенней, чем предполагалось ранее. Жидкость, содержащая нефть, прошла несколько сотен километров по рекам. Оценки размеров утечки со стороны властей несколько раз менялись за последние несколько дней.

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О разливе нефтесодержащей жидкости в республике Коми стало известно 11 мая. В этот день глава администрации города Усинск написал на своей странице во "ВКонтакте" о том, что подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС.

В это время местные жители уже видели радужную пленку на реке Колва. К 13 мая, по данным организации "Комитета спасения Печоры", жидкость, содержащая нефть, достигла одноименного села Колва.

Через несколько дней, по свидетельствам местных жителей, пленка достигла села Мутный Материк на реке Печора.

Как сообщает в своем телеграм-канале организация "Комитет защиты Печоры", к 17 мая жидкость с нефтью преодолела по рекам более 450 км.

"До Колвы от места аварии — около 160 км, а сегодня утром нефтяное пятно появилось рядом с Щельяюром, до которого с Колвы 289 км, оно уже достигло Брыкаланска и приближается к Кабелю — переправе в Усть-Цилемском районе", — говорится в сообщении.

В сообществе организации во "ВКонтакте" есть видео, которое обозначено как сбор местных жителей в селе Мутный Материк. Они обсуждают, что на берегу ощущается запах топлива, и сетуют на то, что местные власти не решают проблемы села. Издание Znak.com называет эту встречи митингом жителей поселка, пострадавшего от разлива нефти.

По данным депутата Госсовета республики Коми Екатерины Дьячковой, 16 мая в Колве состоялась встреча жителей, на которую пришло более 40 человек. На ней приняли требования к "Лукойл-Коми" и Госсовету республики. Среди них — диагностика и отбраковка аварийных промысловых нефтепроводов в соответствии с правилами Ростехнадзора, ограничение срока эксплуатации промысловых нефтепроводов, взыскание экологического ущерба с дивидендов или чистой прибыли нефтяных компаний (документ размещен на странице депутата во "ВКонтакте").

Как заявил в своем обращении 13 мая глава Коми Владимир Уйба, утечка не представляет угрозы для водозаборов и рыбы, так как на воде нет сплошной пленки.

В комментариях к его видеообращению во "ВКонтакте", однако, есть видео с мертвой рыбой, которое якобы снято на берегу реки в селе Колва.

Как менялись оценки масштабов утечки?

За прошедшую неделю оценки масштабов утечки резко выросли.

Первую оценку сделал глава республики Коми Владимир Уйба. "По оценкам сегодня техническим примерно от шести до семи тонн нефти [вытекло — прим. Би-би-си], в том числе часть из нее, естественно, на берегу, но часть из этой нефти — все-таки на воде", — сказал он.

Также Уйба рассказал о работе группировки спасателей, в которую входили 165 человек — в том числе 45 спасателей из СПАСФ "Природа" (организация, которая специализируется на ликвидации разливов нефти) и работники "Лукойл-Коми". Тогда одной из целью работ было не допустить, того чтобы нефть попала в реку Печора, однако задачу усложнял ледоход и будущий подъем воды. Тогда, по словам главы региона, по планам ликвидация последствий аварии должна была продлиться две-три недели.

15 мая администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу "Лукойл-Коми" сообщала, что в акваторию реки Колвы, по предварительной оценке, попало около девяти тонн нефтесодержащей жидкости.

Наконец, 17 мая глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем "Инстаграме", что объем утечки с учетом жидкости, которая попала в землю, на порядок больше.

"Из того, что видим сейчас: площадь загрязненных земель из-за аварии — порядка 1,3 га, еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем "пролитого" на грунт — порядка 100 тонн, из них девять тонн попало в реку. Данные предварительные, узлов учета нигде нет, и все мы считаем расчетным методом," — написала она в своем посте.

По данным главы Росприроднадзора, добыча на части месторождения остановлена. Дела по поводу утечки возбудил Росприроднадзор и Следственный комитет.

Ростехнадзор, который также проверяет "Лукойл-Коми", после осмотра места аварии выявил несколько нарушений. В частности, аварийный нефтесборный коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности, не обеспечены ни закрытая система сбора, ни полная герметичность и сохранность нефтесодержащей жидкости

Би-би-си направила запрос в "Лукойл-Коми".

Вечером 17 мая "Лукойл" сообщил, что завершает мероприятия по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

"Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения в результате произошедшего нет. Водозаборные сооружения города Усинска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы. Снабжение водой сельского населения осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Очередная утечка

Сразу несколько утечек топлива произошло в других регионах одновременно с инцидентом в Коми.

Так, в Дудинке 17 мая на территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров. Жидкость сливалась в специальный котлован. По разным данным, объем утечки — от 20 до 200 литров.:

14 мая прорыв внутрипромыслового подземного нефтепровода произошел на территории Карамовского месторождения АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в ЯНАО. По данным "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", которые цитирует "Интерфакс", объем утечки после разгерметизации трубопровода составил 0,85 тонны.

По данным издания "Важные истории", только за 2019 год в России случилось больше 17 тысяч аварий с разливами нефти. Чаще всего они происходят именно в ХМАО, Ямало-Ненецком автономном округе и в республике Коми.

"На месторождениях "Лукойл-Коми" в республике Коми регулярно случаются аварии, нефть постоянно течет по местным рекам Печоре и Колве", — рассказывала в октябре 2020 года руководитель энергетической программы "Гринпис" Елена Сакирко (цитата по "Важным историям").

Через несколько дней после публикации исследования "Важных историй" в Ненецком автономном округе был введен режим чрезвычайной ситуации в районе разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, об этом сообщала пресс-служба администрации региона.

По данным ТАСС, в районе реки Колва 17 октября 2020 года рядом с Харьягинским нефтяным месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация, и в водоем попала нефтяная жидкость. Площадь масляного пятна составляла 700 кв. м, объем разлившейся нефтесодержащей жидкости — 0,9 тонны, "Лукойл-Коми" подтверждал информацию об инциденте. Местный СКР возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".