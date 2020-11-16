В 100-й день протестов в Беларуси прошла акция пенсионеров и медиков

В Беларуси проходит 100-й день мирных протестов против официальных результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. В понедельник, 16 ноября, в центре Минска собрались пенсионеры, проводящие Марш траура в память о погибшем Романе Бондаренко, а также медицинские работники, вышедшие на акцию солидарности "Белый щит".

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Сотни участников Марша траура прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Колласа. Многие несли плакаты в память Бондаренко, черные ленты, а также бело-красно-белые флаги и цветы. Кроме того, собравшиеся скандировали: "За что убили Рому?", "Не забудем, не простим", "Бабушки и деды, идем до победы". Участники акции пели "Купалинку" и "Разбуры турмы муры". Колонну сопровождали микроавтобусы с затемненными стеклами, пишет Tut.by.

За час до начала акции была оцеплена площадь Независимости, где был объявлен сбор участников, пишет издание Naviny.by. Кроме того, перед началом марша была закрыта для посадки и высадки пассажиров ближайшая станция метро "Площадь Ленина", поезда следовали без остановки.

Между тем лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская заявила о возможном расширении санкционного списка ЕС в отношении Минска. "Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим", — сообщила она. По словам Тихановской, она ожидает, что черный список ЕС будет расширен до 200 или даже более человек.

Кроме того, команда главного оппонента белорусских властей добивается пересмотра международных программ поддержки Беларуси с целью гарантировать, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу". В частности, обсуждается "возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift" и прекращение сотрудничества иностранных банков с государственными Беларусьбанком и Белагропромом, указывается далее в заявлении.

Массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов не утихают в Беларуси с дня голосования 9 августа. По официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. В отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В частности, 12 ноября в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. Накануне он был доставлен в больницу из милиции с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. В этот день Роман вышел во двор своего дома, где люди в масках снимали с заборов бело-красно-белые ленточки, и спросил их о том, почему они это делают. В ответ он был избит.