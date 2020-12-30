В аэропорту Йемена произошел взрыв, около 30 погибших
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, несколько десятков человек получили ранения. Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Al Hadath, заявил представитель правительства Йемена.

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Взрыв произошел в момент прибытия в аэропорт правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции.

"Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.

По данным "Известий", аэропорт обстреляли ракетами из районов, контролируемых повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами).

"Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", — приводит слова источника "РИА Новости".

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

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