В Афинах мужчина в капюшоне напал на Михаила Саакашвили

В Греции совершено нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами. Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на политика набросился молодой человек в капюшоне, передает РИА "Новости".
Судя по опубликованным видеокадрам, он несколько раз ударил Михаила Саакашвили по голове. После этого полицейский спецназ распылил слезоточивый газ, чтобы разрядить обстановку. В итоге пострадали несколько женщин.
Митинг в связи с приездом Саакашвили в Грецию устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. В основном это были женщины, некоторые из них скандировали "Миша" и "Сакартвело" (эндоним Грузии, "страна картвелов").
Как рассказал Михаил Саакашвили, в толпе оказались его недоброжелатели. "Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали, — пояснил он. — Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала" (Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе — председатель и генсек правящей в Грузии партии. — Прим. РИА "Новости"): вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет".