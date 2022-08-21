В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян и украинец

В Албании двое россиян - мужчина и женщина, а также гражданин Украины задержаны при попытке проникновения на военный завод в городе Грамши в центральной части страны, сообщило министерство обороны Албании

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"Солдаты, охранявшие завод, отреагировали незамедлительно, но при попытке остановить троих иностранцев двое наших солдат получили травмы. Охранники находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным албанского Минобороны, 24-летний россиянин проник на территорию завода и пытался произвести фотосъемку. При попытке скрыться он применил против охранников спрей, но был задержан. Его сообщники - 33-летняя россиянка и 25-летний украинец - были схвачены неподалеку от завода. Все трое подозреваются в шпионаже, отметили в министерстве.

Албанию во время летних отпусков посещает много туристов из России и Украины. Военная база "Грамши", однако, расположена более чем в 70 км от пляжей. Во времена правления коммунистов в Албании, на заводе в Грамши производились автоматы Калашникова. В настоящее время, по данным Минобороны Албании, этот завод оказывает производственные услуги оборонной промышленности. Какие именно, не уточняется.