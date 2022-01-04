В альянсе подтвердили заседание Совета НАТО - Россия 12 января
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Любой диалог с Москвой должен "проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО", указали в альянсе, подтвердив проведение СНР 12 января.

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Заседание Совета НАТО — Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили во вторник, 4 января, в пресс-службе Североатлантического альянса. "Любой диалог с Россией должен будет проходить на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО в связи с действиями России… и проводиться в консультации с европейскими партнерами НАТО", — указали в альянсе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что российские официальные лица будут присутствовать на встрече НАТО в Брюсселе. Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие высокопоставленные российские дипломаты примут участие в переговорах после встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве 10 января, передало агентство Reuters.

Повестку дня в НАТО пока не обозначили

В НАТО пока не сообщали повестку дня встречи. Москва ранее говорила о намерении обсудить вопросы европейской безопасности, касающиеся, в частности, размещения сил НАТО у границ РФ, а также возможности вхождения Украины в Североатлантический альянс.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в декабре 2021 года подчеркивал, что предлагает созвать в начале 2022 года СНР "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее".

Переговоры в Женеве на тему Украины и контроля над вооружениями

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. На 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией о деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. "Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", — отмечал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

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