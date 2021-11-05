В Англии поймали убийцу-некрофила. Он 12 лет насиловал трупы женщин и детей в моргах
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Англичанин Дэвид Фуллер признался в убийстве двух девушек на суде, в ходе которого всплыли другие подробности его биографии. Оказалось, что он 12 лет насиловал трупы женщин и детей в моргах под Лондоном.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Британская общественность потрясена беспрецедентным злодеянием. Министр здравоохранения распорядился проверить все морги, а депутаты парламента потребовали общественного дознания.

Фуллер, которому сейчас 67 лет, работал в двух больницах графств Восточный Сассекс и Кент на юго-востоке Англии. Он предпочитал вечерние смены, а после работы, когда больница пустела, наведывался в морг.

В доме Фуллера следователи обнаружили миллионы фотографий и видео сексуального насилия над женскими трупами, включая трех девочек. По данным полиции, жертв — не меньше сотни.

Некрофилией в моргах Фуллер занимался с 2008 года по ноябрь 2020-го. И выяснилось это только после того, как он оказался в суде по обвинению в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Каролин Пирс в городке Танбридж-Уэллс — уютной колонии обеспеченного среднего класса в часе езды от центра Лондона.

Депутат британского парламента от этого округа Крег Кларк и семеро его коллег потребовали масштабного расследования.

"Британия не знала прецедентов издевательства над мертвыми такого масштаба, — возмутился Кларк. — Одна из этих больниц — совсем новая, с превосходной современной системой безопасности. Честно говоря, если подобное случилось там, это может повториться где угодно".

"Сейчас главное не только отправить Фуллера за решетку, желательно до конца дней его, но и серьезно задаться вопросом: как это могло произойти, и как сделать так, чтобы подобное не повторилось".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Британия Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt