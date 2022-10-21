В аннексированном Херсоне заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр. Погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ракетного удара по гражданской переправке через реку Днепр в Херсоне, заявил замглавы администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет "Интерфакс".

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"Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром", — сказал Стремоусов. Ранее сообщалось о трех погибших.

Среди погибших — двое сотрудников телекомпании "Таврия", сообщила замгубернатора аннексированной части Херсонской области Екатерина Губарева.

Пострадали 13 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве Херсонской области.

Вечером 20 октября, как писал Mash, под обстрел попали Антоновский мост и переправы через Днепр. ВСУ запустили в сторону Херсона 12 ракет HIMARS, одна из них попала в переправу, другие сбили ПВО, заявил член главного совета администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, из-за обстрела сгорели 12 автомобилей.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

18 октября глава аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что жителей нескольких районов на правом берегу Днепра, где идет наступление ВСУ, вывезут на другой берег. В то же время жителей Херсона призвали покинуть город. Днем 20 октября заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов сообщил, что на левый берег перевезли 15 тысяч человек. Ранее в октябре жителям Херсонской области предложили переехать в регионы России. Правительство РФ пообещало сертификаты на квартиры тем, кто захочет переехать.