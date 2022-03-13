В Антарктике обнаружен "самый недосягаемый корабль"
Foto: AP/Scanpix/LETA

У берегов Антарктиды найден "Эндьюранс" — корабль британского полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Судно было раздавлено льдами и затонуло в 1915 году, во время попытки Шеклтона пересечь Антарктиду по суше. Ледяная вода прекрасно сохранила деревянный парусник, пишет Euronews.

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Цели экспедиции не были достигнуты, но команда сумела выжить в экстремальных условиях.

"Эндьюранс" называют и самым знаменитым затонувшим кораблем Антарктики, и самым недосягаемым в истории. Долгое время его поиски были просто невозможны из-за толстого слоя льда, в котором нелегко приходится даже современным ледоколам. Но в последние годы ледовый покров у Южного континента стал значительно тоньше.

Парусник нашли на ровном киле на глубине 3008 м примерно в 7 км от тех координат, где он затонул. Ледяная вода сохранила древесину в прекрасном состоянии, до сих пор можно легко прочитать название золотыми буквами на корме.

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