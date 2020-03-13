В Армении закрывают учебные заведения из-за коронавируса

Детские сады, школы и университеты будут закрыты до 23 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В стране выявлено уже 6 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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Власти Армении распорядились закрыть учебные заведения страны из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Эта мера будет действовать до 23 марта, заявил премьер-министр Никол Пашинян в пятницу, 13 марта. По официальным данным, в стране выявлено 6 случаев заражения новой инфекцией.

Между тем Центральный банк страны призвал жителей по возможности избегать платежей с использованием наличным денег. Старые банкноты будут постепенно изымать из оборота, заменяя их новыми, добавили в организации.

Коронавирус проник в Казахстан

Между тем в Казахстане подтверждены первые случаи заболевания. Речь идет о двух гражданах республики, вернувшихся из Германии, заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, они находятся в больнице в Алматы.

Кроме того, власти намерены поместить в карантин всех пассажиров, прилетевших 9 марта вместе с первым из зараженных. А пассажиры и экипаж рейса, на котором прилетел второй инфицированный, уже находятся в карантине, добавили в министерстве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор в мире выявлено уже свыше 135 000 случаев заражения, почти 5000 человек скончались, но более 70 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса лидирует Италия.