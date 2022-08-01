Тело 36-летней Лизы-Марии Келлермайр обнаружили 29 июля в собственной клинике на севере Австрии. Самоубийство подтвердили в местной полиции, которая несколько месяцев расследовала угрозы в адрес медика, но так и не смогла поймать виновных. Незадолго до смерти Келлермайр, потратившая десятки тысяч евро на обеспечение безопасности, прекратила принимать пациентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лиза-Мария Келлермайр, работавшая врачом общей практики в небольшом городке Зеевальхен-ам-Аттерзее, с самого начала пандемии переключилась на помощь пациентам, заразившимся коронавирусом. Как пишет австрийское издание Der Standard, уже в марте 2020 года женщина записалась добровольцем и ездила по домам заболевших. Когда в Европе стали доступны вакцины от Covid-19, Келлермайр активно призывала австрийцев сделать прививку.

Публичная активность врача разозлила противников вакцинации и сторонников конспирологических теорий. В ноябре прошлого года они провели акцию против Келлермайр, тогда же ей стали поступать угрозы. Их авторы, в частности, писали о возможных "пытках" и убийстве не только доктора, но и сотрудников ее клиники.

Обеспокоенная Келлермайр потратила 100 тысяч евро на повышение мер безопасности в своей клинике. Нанятый врачом охранник, утверждает Der Standard, несколько раз изымал у приходящих на прием пациентов ножи-бабочки. В одном из писем, по данным Bild, подробно описывалось, как автор мог бы обойти меры безопасности, чтобы убить Келлермайр и ее подчиненных. Другие угрожавшие сообщали о планах "размазать их мозги" по стенам клиники.

Одновременно с этим доктор активно привлекала внимание общественности к проблеме. Она много писала об угрозах в Twitter, давала интервью австрийским и немецким СМИ.

Kleine Zeitung рассказывает, что еще в апреле доктор направила в местную прокуратуру заявление с требованием пресечь угрозы в ее адрес. Австрийская полиция пришла к выводу, что возможным преступником может быть гражданин Германии, неоднократно угрожавший Келлермайр в соцсетях. Однако расследование на этом фактически закончилось — подозреваемый находился вне юрисдикции австрийских властей. Относительно других неизвестных угрожавших расследование продолжилось, но ни к каким результатам не привело.

Хотя в конце июня австрийские власти отказались от идеи обязательной вакцинации, Келлермайр тогда же приняла решение закрыть свою клинику из-за угроз, которые продолжили ей поступать. "Люди, которые угрожают нам, думают, что имеют право убить меня. И что они ведут себя как хорошие люди, потому что я воплощение зла. В их глазах я убила тысячи людей, потому что сделала им прививку", — приводит слова доктора Kronen Zeitung.

"Ненависть должна прекратиться"

В середине июля Келлермайр уже пыталась покончить с собой — тогда женщину удалось спасти. Ее коллеги, занимавшиеся реанимацией доктора, тогда не посчитали нужным направить Келлермайр к психологу или оказать ей другую помощь, чтобы не допустить возвращения суицидальных мыслей.

Утром в минувшую пятницу ассистент обнаружил тело Келлермайр в ее собственной клинике (как уточняет Bild, в специально оборудованном "убежище"). В предсмертных записках (всего их обнаружили три) доктор призналась, что "больше не может" выносить угрозы, и раскритиковала местную полицию, которая не смогла остановить их авторов. Местные власти утверждают, что финансовые проблемы не могли быть причиной суицида.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования родным и близким Келлермайр. "Нетерпимости нет места в нашей Австрии. В конце концов, давайте найдем способ мирно жить вместе", — написал он в Twitter.

"Ненависть к людям непростительна. Она должна наконец прекратиться", — прокомментировал новость о смерти доктора министр здравоохранения Йоханнес Раух. Он добавил, что угрозы, поступавшие Келлермайр и ее коллегам, были "жестокой реальностью".

Президент Австрийской медицинской ассоциации Йоханнес Штайнхарт утверждает, что трагическая история Келлермайр — лишь вершина айсберга. По его данным, многие сотрудники австрийских больниц "уже давно" в том или ином виде получают угрозы от ковид-диссидентов и противников вакцинации.

Сегодня вечером в центре Вены пройдет акция памяти Келлермайр. Организаторы ожидают, что в ней примут участие около 3 тысяч человек.