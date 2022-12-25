В австрийских Альпах сошла лавина: девять человек пропали без вести

По предварительным данным, в воскресенье в австрийских Альпах лавина похоронила девять любителей зимних видов спорта, сообщила полиция.

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Лавина сошла в районе 2700-метрового пика Триткопф в Форльберге (Австрия), информирует агентство DPA.

По сообщению полиции, один человек, погребенный под лавиной, получил ранения, а остальные девять человек разыскиваются с собаками и вертолетами.