В австрийских Альпах сошла лавина: девять человек пропали без вести

По предварительным данным, в воскресенье в австрийских Альпах лавина похоронила девять любителей зимних видов спорта, сообщила полиция.
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Лавина сошла в районе 2700-метрового пика Триткопф в Форльберге (Австрия), информирует агентство DPA.
По сообщению полиции, один человек, погребенный под лавиной, получил ранения, а остальные девять человек разыскиваются с собаками и вертолетами.
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