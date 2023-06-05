В Балтийском море начались учения ВМФ РФ. Накануне в регионе стартовали маневры НАТО

Более 3500 военнослужащих, а также около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов примут участие в маневрах в Балтийском море и Калининградской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Балтийского флота РФ. Накануне ежегодные маневры в регионе начал Североатлантический альянс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", — говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Российские учения в регионе продлятся до 15 июня, в рамках маневров планируется "отработать задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота". Одновременно Тихоокеанский флот сообщил о начале крупных учений в Японском и Охотском морях; в тренировках примут участие более 11 тысяч военных и свыше 60 кораблей.

Накануне, 4 июня, в Эстонии стартовали учения Baltops 23, в которых примут участие военные из 19 стран НАТО и пока не вступившей в альянс Швеции. В маневрах, которые продлятся до 16 июня, будут задействованы 50 кораблей, 45 самолетов и более шести тысяч человек.