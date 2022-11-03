В башнях Москва-Сити пропал свет. Там были министры, у которых шло совещание с Путиным

В трех небоскребах Москва-Сити вечером в четверг отключилось электричество — в том числе в той башне, где размещаются несколько министерств. Министры в это время должны были участвовать в селекторном совещании с президентом Владимиром Путиным.

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Электричество отключилось в комплексе "IQ-квартал", в котором, в частности, расположены три министерства — минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи, пишет РБК.

Путин в это время проводил совещание с членами правительства, и по трансляции было видно, что министр экономического развития Максим Решетников и министр торговли Денис Мантуров сидят в своих кабинетах в темноте.

Их квадратики на экране в помещении, откуда со времен пандемии выходит на связь Путин, были черными.

Путин не стал делать поблажек Решетникову, у которого были перебои со светом (к слову, они были и у Мантурова). "Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад" pic.twitter.com/pyLajPGqM8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 3, 2022

"Не помешает вам сделать доклад"



Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет. Путина это не остановило.

"Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — сказал он к министру.

По трансляции также было видно, как к Путину подходил кто-то из его помощников и что-то говорил на ухо.

В московском управлении МЧС сообщили, что в башнях в 18:10 сработала пожарная сигнализация, при этом спасатели не обнаружили признаков возгорания. "В 18:58 электроснабжение восстановлено", — заявили в пресс-службе агентству "Москва".

"Ложная пожарная тревога сработала после скачка напряжения, в результате скачка отключилось электричество. Из здания выведены примерно 100 человек", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник РИА Новости подтвердил, что в "в трех башнях было отключение электроэнергии".

"Лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", — сказал собеседник агентства.

"Офис, конечно, модный"

"IQ-квартал" — многофункциональный комплекс, находящийся на территории делового центра Москва-Сити, он включает в себя жилые панорамные апартаменты и высокотехнологичные офисы, говорится на его сайте. Проект состоит из трех монолитных башен высотой 22, 33 и 42 этажа. В архитектурном облике "преобладают ультрасовременные мотивы", сказано в описании комплекса.

В его состав входит правительственный комплекс — "Башня министерств". Все ведомства поместились в одной из высоток. Министерство промышленности и торговли занимает 30-36-й этажи, а также 13-й этаж. Министерство экономического развития — 17-29-й этажи. Министерство связи и цифрового развития — 14-15-й и 10-12-й этажи. Кроме того, в небоскребе сидят чиновники Росстандарта, Ростуризм (недавно упразднен), Федерального агентства по делам национальностей и другие ведомства.

Переезд министерств состоялся в марте 2019 года. Не всем чиновникам там понравилось. "Офис, конечно, модный и красивый, но никакой приватности", — жаловался сотрудник минэкономразвития в интервью The Bell.

В Москва-Сити могли переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИД России, писала в августе 2019 года газета "Коммерсант". Однако они не переехали.