В Беларуси для пресечения беспорядков будут применять боевую технику
Foto: AP/Sacanpix/LETA

Верхняя палата парламента Беларуси — Совет республики — в четверг, 5 мая, одобрила поправки к законодательству, позволяющие внутренним войскам применять боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков.

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Эти поправки наделяют внутренние войска полномочиями "на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности", — сообщила пресс-служба Совета республики.

Военнослужащим внутренних войск предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения поставленных задач, в том числе с использованием технических средств. Ранее данные поправки уже были одобрены Палатой представителей Национального собрания — нижней палатой парламента Беларуси.

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