В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Минобороны Беларуси сообщило о проведении 13 декабря "внезапной проверки боевой готовности" республиканских вооруженных сил. Соответствующее поручение дал Александр Лукашенко.

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"Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Минобороны Беларуси предупреждает, что запланировано "передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

Американский Институт изучения войны (ISW) 11 декабря сообщал, что Россия стремится создать постоянную военную базу на территории Беларуси и пытается заставить Минск поддержать наступательные действия в Украине. Впрочем, вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем эксперты оценивают как "маловероятное" из-за "внутренней динамики внутри страны".

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