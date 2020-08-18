В Беларуси найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол на выборах

В Гродненской области обнаружен мертвым директор местного музея, отказавшийся подписать протокол на избирательном участке в ходе президентских выборов. О смерти 29-летнего Константина Шишмакова во вторник, 18 августа, сообщили в Facebook волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", занимающиеся поиском пропавших без вести людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мужчину нашли повешенным в лесу



Портал Onliner со ссылкой на сестру жены погибшего пишет, что его нашли повешенным. В УВД Гродненского облисполкома изданию сообщили, что тело Шишмакова обнаружили в лесу в километре от города Мосты. "Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера", - заявили далее в ведомстве.

Директор военно-исторического музея из Волковыска Гродненской области на следующей неделе после выборов был в отпуске, а 15 августа вышел на работу, сообщил его отец в интервью Tut.by. В конце того же дня мужчина позвонил жене, сказав, что не собирается больше там работать и идет домой, после чего пропал без вести. По словам Андрея Шишмакова, после голосования 9 августа его сын и еще один член участковой комиссии отказались подписывать протокол, за них расписались другие.

Выборы и протесты в Беларуси



На президентских выборах в Беларуси, по информации ЦИК, 80,1 процента голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко. На акциях протеста в первые дни после выборов, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.