В Беларуси предположительно началась стройка лагеря для ЧВК "Вагнер"

На территории военной части в Могилевской области начались масштабные строительные работы, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом "Беларусь головного мозга". Предполагается, что в новом лагере разместят наемников ЧВК "Вагнер".

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На спутниковых снимках видно, что 27 июня на территории военной части недалеко от белорусского города Осиповичи появились постройки, которых не было еще двумя неделями ранее. Информацию лагеря подтвердили и неназванные источники "Беларуси головного мозга".

В понедельник издание "Верстка" со ссылкой на представителя Могилевского лесничества писало, что строящийся лагерь рассчитан на 8000 человек. Журналист белорусского издания "Флагшток", не представляясь, позвонил по телефону Цельского лесничества Осиповичского опытного лесхоза — ему также рассказали о подготовке лагеря.

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, вскоре его наемники заняли Ростов-на-Дону и начали "марш справедливости" на Москву. 24 июня Пригожин объявил, что останавливает своих подчиненных после переговоров с Александром Лукашенко. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе ЧВК "Вагнер" вместе с наемниками позволят "уйти в Беларусь".

Чем именно вагнеровцы займутся в Беларуси, достоверно неизвестно. Лукашенко заявлял, что переданное Москвой тактическое ядерное оружие они "охранять не будут".